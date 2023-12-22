10 детей госпитализированы из-за утечки газа на хоккейном турнире в Чехии

10 детей были доставлены в больницу в Литвинове (Чехия), из-за отравления в результате утечки газа на стадионе во время хоккейного турнира, сообщает LostSports со ссылкой на iDNES.

В четверг, 21 декабря, служба спасения эвакуировала около 60 человек со стадиона в Литвинове из-за утечки угарного газа. Десять детей были доставлены в больницу. Как отметил Зденек Зима, пресс-секретарь турнира, на момент эвакуации все дети находились в сознании

«Поступило сообщение о повышенной концентрации химикатов. Там нет аммиака, машинное отделение находится на верхнем этаже стадиона. Я думаю, что этот инцидент как-то связан с низким давлением в пропан-бутановых баллонах. После обработки на стадионе, возможно, остались пары возле льда. У присутствующих на трибунах всё было в порядке, недомогание почувствовали непосредственно те, кто оказались на льду», — сообщил чиновник.