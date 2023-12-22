Буше: в «Локомотиве» меня неправильно использовали. Но тот сезон вообще не задался

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше вспомнил свой период выступлений за ярославский «Локомотив» в сезоне-2021/2022, в котором железнодорожники вылетели в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4).

«Да, можно сказать, что в «Локомотиве» меня неправильно использовали. Но тот сезон в целом не задался по многим факторам, что тут говорить.

Сотня шайб за «Авангард»? Это классно, бесспорно. Но я бы не сказал, что это нечто такое, на что я обращаю большое внимание. Хотя, конечно, приятно. Раньше мне не казалось, что я пишу историю клуба, но после нашей беседы мне уже приятно быть в ряду легенд клуба (смеётся). Важна ли для меня снайперская гонка? И да, и нет. Но больше всего меня, конечно, волнуют победы команды», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»: