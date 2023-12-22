Буше рассказал, спрашивали ли его в США, почему он сейчас играет в России

30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал о том, читает ли он российскую прессу и спрашивали ли его на родине о политической обстановке в России.

«Работу я оставляю в арене. Я не слежу пристально за хоккеем вне своих непосредственных обязанностей, стараюсь отвлекаться на какие-то другие вещи. Да, конечно, вижу иногда какие-то посты со статистикой НХЛ, но нет такого, чтобы я что-то искал специально. Российская спортивная пресса? Нет, вообще ничего не читаю.

Спрашивали ли меня на родине об игре в России в сегодняшней политической обстановке? Нет. Моя семья и мои друзья меня полностью поддерживают, так что таких вопросов мне не задают», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»: