Американский хоккеист Буше: российское гражданство? Не вижу в этом никакой необходимости

30-летний американский нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос о возможном продлении контракта с омским клубом и получении российского гражданства.

«Вообще, мало с кем общаюсь из североамериканцев КХЛ. Вот с Алексом Бродхёрстом поддерживаю связь. Могу поболтать с ребятами после матча, сходить с кем-то поужинать, но нет такого, что стараюсь поддерживать отношения со всеми соотечественниками. Я не настолько общительный человек.

Переговоры о новом контракте с «Авангардом»? Я погружён в них, насколько это возможно. Желание остаться в клубе у меня есть. Российское гражданство? Пока этот вопрос отложен, не вижу в этом никакой необходимости», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»: