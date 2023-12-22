Роман Ротенберг опубликовал праздничный пост в честь 77-летия СКА

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, в своём телеграм канале опубликовал праздничный пост, посвящённый 77-летию санкт-петербургскому хоккейному клубу.

«Ровно 77 лет назад в СССР стартовал первый в истории чемпионат страны по хоккею с шайбой. Среди участников того исторического турнира были и ленинградские армейцы — игроки команды Дома офицеров, участники Великой Отечественной войны и блокадники.

С тех пор многое изменилось, но дух первой команды жив до сих пор. В самые трудные моменты мы вспоминаем о своих исторических корнях, и эта память помогает показывать сильный хоккей и побеждать.

В истории СКА были разные моменты — команда выигрывала медали чемпионатов СССР и долгие годы боролась за само существование, воспитывала звезд советского и мирового хоккея и не по своей воле расставалась с лучшими хоккеистами, представляла страну на международной арене и становилась основой для сборной на золотой Олимпиаде в Пхенчхане, помогала строить абсолютно новую лигу — КХЛ — и поднимала над головой Кубок Гагарина. СКА разных поколений объединяет одно — ленинградский характер и петербургская воля к победе. На этом прочном фундаменте мы строим и сегодняшний коллектив.

Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ветеранам — их пример вдохновляет нас на борьбу и на победы. Их слова — лучшая мотивация на успех. Спасибо всем предыдущим поколениям СКА — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам. Вы построили великую команду, а мы просто продолжаем ваше дело.

Идём вперёд — к новым вершинам и новым победам!» — гласит публикация Ротенберга.

Напомним, накануне СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ крупно обыграл другого сегодняшнего именинника – московский ЦСКА (6:2). В нынешнем сезоне подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 55 очков в 41 матче.