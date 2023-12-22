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Овечкин и Капризов вошли в тройку лучших хоккеистов игрового дня НХЛ

Овечкин и Капризов вошли в тройку лучших хоккеистов игрового дня НХЛ
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Стали известны имена лучших хоккеистов по итогам прошедшего игрового дня НХЛ по версии лиги.

Так, лучшим игроком признан 28-летний канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, оформивший покер и отдавший результативную передачу в игре с «Оттава Сенаторз» (6:4).

Второе место отдали 26-летнему россиянину Кириллу Капризову из «Миннесота Уайлд», который забросил победную шайбу в овертайме и сделал ассистентский дубль во встрече с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших 38-летний соотечественник Капризова – Александр Овечкин, представляющий «Вашингтон Кэпиталз», которому в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) удалось прервать 14-матчевую безголевую серию. Также ему удалось записать на свой счёт и голевую передачу.

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