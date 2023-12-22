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Олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре российского голкипера Ивана Федотова за московский ЦСКА

«Надо было годик в первой лиге поиграть». Кожевников об игре Федотова после 6 голов от СКА
Иван Федотов
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре российского голкипера Ивана Федотова за московский ЦСКА, который накануне пропустил шесть шайб в матче со СКА (2:6).

«Игра Ивана Федотова? Он не является вратарём ЦСКА, которым был. Он потерял многое. Ему надо было годик поиграть в первой лиге. Проверить себя где-нибудь. А так — его поставили… Он правда не является такой опорой, которой был год назад в ЦСКА.

Почему москвичи тогда добавляют Александра Шарыченкова в список отказов? Ну, это не ко мне вопросы, это вопрос к Фёдорову, тренерскому составу. У ЦСКА же есть тренер вратарей, ему надо вопросы задавать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в текущем сезоне Федотов принял участие в 24 матчах за ЦСКА, в которых отразил 91,2% бросков, пропуская в среднем 2,27 шайбы за игру.

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