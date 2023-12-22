Карбери: Уилсон заслуживает похвалы за то, что не поддался на провокации Мерзликина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал инцидент со стычкой нападающего «столичных» Тома Уилсона с вратарём «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ) Элвисом Мерзликиным в овертайме встречи регулярного чемпионата НХЛ.

«Я считаю, что Уилсон заслуживает большой похвалы за то, что не стал поддаваться на провокацию Мерзликина, как бы Элвис не пытался создать ажиотаж в этом эпизоде, оказавшись на пути Тома.

Но очевидно, то что, Уилсон сохранил самообладание и использовал свою силовую игру, возможно, можно назвать отличительной чертой этой игры», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, эпизод произошёл в середине овертайма, когда американец Уилсон, попытавшись замкнуть передачу у чужих ворот, оказался во владениях Мерзликина. Вратарь эмоционально отреагировал на то, что Том оказался в его воротах и мешал ему взять со льда свою клюшку. В результате инцидент едва не завершился дракой между вратарём и нападающим.