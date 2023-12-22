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«После ваших слухов и не вносят в Зал славы». Кожевников — о прерванной серии Овечкина

«После ваших слухов и не вносят в Зал славы». Кожевников — о прерванной серии Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал прервавшуюся 14-матчевую безголевую серию 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ).

«Кошмарная безголевая серия Овечкина прервалась? Для вас она кошмарная! Команда наверху, в зоне плей-офф – а для вас кошмарная. Нет чтоб поддержать – вы начинаете его в эти слухи загонять! Почему? Он играет здорово, на команду. Бывает такое в жизни. У него же не первый раз такое — правда, тогда 10-11 матчей не забивал. Сейчас 14 – в 15-м забил! И дальше будет. Прорвало — сейчас будет и дальше забивать. После этих ваших слухов и не вносят в Зал славы! (смеётся) Ну, не Овечкина, а Малкина, конечно. Вот из-за таких слухов. Все по слухам живёте!

Мы знаем уровень Овечкина, но бывает такое — не забивает человек. Это хоккей! Больше внимания, психология, папа ушёл из жизни. Здесь много может быть факторов», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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