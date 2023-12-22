«Будет сказано громко и в упрёк российскому хоккею». Зарипов – о нехватке ледовых арен

42-летний российский нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов затронул проблему с малым количеством ледовых арен в стране.

«Ледовых арен надо строить больше. Если поднять статистику, количество детей, которые приходят в секцию в 5-7 лет, мы в силу своих возможностей не можем всех взять и тренировать, потому что не хватает льда. Наверное, будет сказано громко и в упрек российскому хоккею, но в маленькой Швеции больше ледовых дворцов, чем по всей России. Это статистика свежая. Это говорит о том, что нужно стремиться к лучшим условиям, ведь так будет больше чемпионов», — приводят слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Зарипов принял участие в 15 встречах за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился тремя результативными передачами (0+3) при коэффициенте полезности «-7».