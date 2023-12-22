Кожевников — о решении ИИХФ по делу Федотова: какой-то француз-негодяй будет править!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ оставить в силе санкции, наложенные на вратаря Ивана Федотова и ХК ЦСКА.

«Стоило ли ЦСКА ввязываться в войну с ИИХФ из-за Федотова? Ну а почему нет? Мы должны себя отстаивать. Они не должны нашим хоккеем править. Какой-то француз-негодяй будет править!

Ивану было бы лучше попробовать себя в НХЛ? Сначала ему надо было в армии отслужить, а потом думать об НХЛ! Вот и всё», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, коллегия, принимающая решение, установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. В свою очередь ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. Исходя из этого, в соответствии с международным трансферным регламентом ИИХФ были обязаны применить спортивные санкции как к Федотову, так и к ЦСКА.