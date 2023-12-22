Нападающий Алекс Бродхёрст попал в состав «Амура» на матч с «Металлургом»

Сегодня в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Амуром». Матч начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст вернулся в состав хабаровского клуба спустя три с половиной месяца, которые он пропустил из-за травмы. Форвард занял место в третьем звене с Дмитрием Шевченко и Яном Дрозгом.

Фото: ХК «Амур»

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести три матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Амур» с 39 результативными баллами в активе находится на девятой строчке в таблице Востока.