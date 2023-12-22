Олимпийский чемпион высказался о близости Овечкина к необычному рекорду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил очередное достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин отметился голом в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ), обогнал нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина (39) и вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству результативных баллов за пределами основного времени.

«Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству очков в овертаймах — о чём это свидетельствует? О том, что он бомбардир! Великий игрок. Вот об этом свидетельствует. Сейчас Гретцки обгонит — и будем самым великим!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Рекорд удерживает канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби. На счету форварда 43 очка в овертаймах в карьере.