«Металлург» победил в овертайме «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Магнитогорске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На третьей минуте первого периода Люк Джонсон с передачи Семёна Кошелева открыл счёт в матче.
На пятой минуте второй двадцатиминутки Станислав Бочаров с передач Егора Коршкова и Кирилла Спиценко восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Люк Джонсон с передач Никиты Гребёнкина и Григория Дронова вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. На 17-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Павла Акользина сделал счёт 3:1.
На восьмой минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Станислава Бочарова и Александра Хохлачёва сократил отставание «Амура» до минимума. На последней минуте третьего периода Ефим Гуркин сделал счёт 3:3.
В овертайме победу хозяевам принёс Робин Пресс.
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В следующей встрече «Металлург» сыграет в гостях с «Авангардом». «Амур» примет на своей площадке «Нефтехимик».
- 22 декабря 2023
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