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«Металлург» победил в овертайме «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений

«Металлург» победил в овертайме «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений
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В Магнитогорске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На третьей минуте первого периода Люк Джонсон с передачи Семёна Кошелева открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Станислав Бочаров с передач Егора Коршкова и Кирилла Спиценко восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Люк Джонсон с передач Никиты Гребёнкина и Григория Дронова вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. На 17-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Павла Акользина сделал счёт 3:1.

На восьмой минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Станислава Бочарова и Александра Хохлачёва сократил отставание «Амура» до минимума. На последней минуте третьего периода Ефим Гуркин сделал счёт 3:3.

В овертайме победу хозяевам принёс Робин Пресс.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Кошелев) – 02:22 (5x5)     1:1 Бочаров (Коршков, Спиценко) – 24:17 (5x5)     2:1 Джонсон (Гребёнкин, Дронов) – 25:59 (5x5)     3:1 Канцеров (Акользин) – 36:26 (5x5)     3:2 Грачёв (Бочаров, Хохлачёв) – 47:01 (5x5)     3:3 Гуркин (Бочаров, Барулин) – 59:14 (5x5)     4:3 Пресс (Гребёнкин, Канцеров) – 64:45 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей встрече «Металлург» сыграет в гостях с «Авангардом». «Амур» примет на своей площадке «Нефтехимик».

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