«Возраст не может стать помехой». Каменский — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что возраст не сможет помешать капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Возраст Овечкина не может стать помехой? Возраст не может стать помехой, потому что я знаю Сашу. Он огромный профессионал, любит хоккей и знает, как готовиться. Поэтому всё будет нормально. Желаем ему этого», — приводит слова Каменского «Спорт день за днём».

Напомним, сегодня Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф, вместе взятых) после Гретцки (1016).