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Плющев: у всех сборных на КПК были проблемы с конькобежной подготовкой

Плющев: у всех сборных на КПК были проблемы с конькобежной подготовкой
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах с катанием у сборных на Кубке Первого канала, который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Посмотрите, у всех сборных, которые выступали в Питере на Кубке Первого канала, проблемы с конькобежной подготовкой просто бросались в глаза. Особенно, у наших коллег из Беларуси, про Казахстан уж и не говорю. И у нас много Маресьевых, которые ходят по льду…» — сказал Плющев в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Отметим, что 20 декабря подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Ранее Плющев заявил, что не считает вратаря СКА Никиту Серебрякова сильнейшим в Континентальной хоккейной лиге.

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