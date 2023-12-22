«Лучше такая победа, чем последняя игра с «Торпедо». Разин — о матче с «Амуром»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Амуром» (4:3 ОТ). Напомним, в матче «Магнитка» упустила преимущество в две шайбы, хабаровский клуб отыгрался со счёта 1:3.

«Предполагалось, что будет такая тяжёлая игра, мы много отдыхали, потом много работали. Немного выбились из игрового ритма, хотя, в принципе, играли неплохо и те голы, которые пропускали, можно сказать, сами себе их привозили. Дальше, думаю, из-под нагрузок будем выходить, поэтому ребятам будет полегче. Лучше такая победа, чем последняя игра с Нижним Новгородом, когда доминировали, играли хорошо, но очков нам за это не дали. Сегодня два очка есть два очка, поэтому всех с победой», — приводит слова Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Металлург» сыграет в гостях с «Авангардом» 24 декабря. «Амур» примет на своей площадке «Нефтехимик» 25 декабря.