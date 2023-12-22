Тренер «Амура» Мартемьянов — о Бродхёрсте: приятно поражён его формой

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения от «Металлурга» (3:4 ОТ) высказался о форме нападающего хабаровского клуба Алекса Бродхёрста после пропуска трёх с половиной месяцев из-за травмы.

«Честно говоря, приятно поражён его формой, мы сегодня использовали его на фланге, по пониманию игры, по технической оснащённости (смеётся) очень высоко выглядит. Я, честно говоря, для его дебюта, три месяца человек не играл, я, считаю, что он очень прилично выглядел. Я, думаю, Алекс через несколько игр вернётся в свою форму, уже в оптимальной, для его состояния на данный момент, он выглядел очень неплохо», — цитирует Мартемьянова пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести три матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.