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«Спартак» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

«Спартак» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»
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В Москве закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 13-й минуте первого периода Андрей Стась с передач Никиты Смирнова и Сергея Кузнецова открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Даниил Орлов с передач Семёна Ручкина и Егора Филина восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Егор Филин с передач Михала Чайковски и Александра Беляева вывел московский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Сэм Энас с передач Коди Кёррана и Сергея Кузнецова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Михаила Мальцева во второй раз вывел хозяев вперёд. В конце игры Павел Порядин установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Стась (Смирнов, Кузнецов) – 12:56 (5x5)     1:1 Орлов (Ручкин, Филин) – 16:45 (5x5)     2:1 Филин (Чайковски, Беляев) – 23:08 (5x5)     2:2 Энас (Кёрран, Кузнецов) – 44:27 (5x4)     3:2 Голдобин (Вишневский, Мальцев) – 46:27 (5x4)     4:2 Порядин (Галимов, Локтионов) – 59:12 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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