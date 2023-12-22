«Спартак» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома минское «Динамо»

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В Москве закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 13-й минуте первого периода Андрей Стась с передач Никиты Смирнова и Сергея Кузнецова открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Даниил Орлов с передач Семёна Ручкина и Егора Филина восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Егор Филин с передач Михала Чайковски и Александра Беляева вывел московский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Сэм Энас с передач Коди Кёррана и Сергея Кузнецова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Михаила Мальцева во второй раз вывел хозяев вперёд. В конце игры Павел Порядин установил окончательный счёт в матче.

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