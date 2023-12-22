«Трактор» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Куньлунем» в гостях

В Мытищах закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На девятой минуте первого периода Кайл Вуд с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Максим Шабанов с передачи Данила Юртайкина размочил счёт в игре.
На восьмой минуте второго отрезка игры Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Антона Бурдасова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Антон Бурдасов с передач Альберта Яруллина и Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд.
В начале третьей двадцатиминутки Данил Юртайкин забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В конце встречи Антон Бурдасов установил окончательный счёт в матче.
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- 22 декабря 2023
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