Третьяк о безголевой серии Овечкина: просто так не бывает ничего — захотел, вышел и забил

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, которая составляла 14 встреч подряд.

«Прорвёт ли Овечкина теперь, зависит от него и его партнёров. Просто так не бывает ничего — захотел, вышел и забил. Саша — настоящий мастер. Если вся команда будет слаженно играть и настрой будет соответствующий, то всё в порядке будет. Меня не напрягала безголевая серия, и его напрягать не надо», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф, вместе взятых) после Гретцки (1016).