«Трактор» нарисовал его как по учебнику». Тренер «Куньлуня» — о первом голе челябинцев

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итог поражения от «Трактора» (2:5) и оценил первый гол челябинского клуба.

«Очень неплохое начало в нашем исполнении. Территориальное преимущество больше было у соперника в первом периоде, но за счёт нашего движения и контратак нам удалось повести в счёте. Очень обидный первый гол мы пропустили, «Трактор» нарисовал его как по учебнику.

Всё поменялось во втором периоде, две-три наши потери в средней зоне, и игра поменяла свой вектор. Челябинцы добавили, а мы наполучали удалений. Успешная игра большинства «Трактора», а также наша неуспешная игра в большинстве решили исход игры», — приводит слова Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче китайский клуб сыграет в Москве со «Спартаком». Встреча будет сыграна 24 декабря и начнётся в 14:00 мск.

Ранее Виктор Игнатьев ответил на вопрос о том, где он находит что-то новое для своей работы.