Защитник «Колорадо» Жирар покинул программу помощи и может возобновить тренировки

Защитник «Колорадо Эвеланш» Самуэль Жирар покинул покинул программу помощи после ментальных проблем, приведших его к злоупотреблению алкоголем, сообщает Sportsnet. Теперь игрок обороны может возобновить тренировки с «лавинами». По условиям совместной программы Жирар продолжал получать зарплату во время лечения. Сообщалось, что Жирар в течение некоторого времени страдал от периодических головных болей.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний защитник сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

«Колорадо Эвеланш» сыграл 33 матча, после которых клуб набрал 42 очка и находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.