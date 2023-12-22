Немчинов: надеюсь, Кузьменко не обменяют в «Вашингтон», «Ванкувер» сильно прибавил

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, что не хотел бы, чтобы российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко переходил в «Вашингтон Кэпиталз».

«В «Ванкувер» в этом сезоне пришёл новый тренер, видимо, поменялись требования. Андрей – опытный игрок, талантливый. Он найдёт ресурсы и поймёт, что хочет видеть от него Токкет. Он всегда может поговорить и с тренером, и с менеджером.

Надеюсь, его не обменяют в «Вашингтон». «Ванкувер» за последние несколько лет сильно прибавил, команда — один из лидеров в своей конференции», – сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузьменко сыграл 29 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков. В следующем матче «Ванкувер» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 24 декабря, начало матча в 6:00 мск.