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Форвард «Спартака» Голдобин оценил физическое состояние 40-летнего Ковальчука

Форвард «Спартака» Голдобин оценил физическое состояние 40-летнего Ковальчука
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин оценил физическое состояние форварда команды Ильи Ковальчука.

«Он в очень солидной форме. Очень его ждём, особенно я: с такой легендой поиграть очень здорово, надеюсь, может, пару смен получится», — приводит слова Голдобина ТАСС.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 407 матчей, в которых набрал 396 очков — забросил 170 шайб и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».

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