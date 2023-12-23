«Филадельфия» ушла с 1:5, но проиграла по буллитам «Детройту». У Замулы две передачи
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В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (7:6 Б).
Дубль в этой встрече сделал звёздный нападающий хозяев Патрик Кейн. Также у победителей отличились Даниэль Спронг, Джей Ти Комфер, Шейн Гостисбер и Дилан Ларкин.
У «Филадельфии» шайбы забросили Бобби Бринк, Морган Фрост, Гарнет Хэтэуэй, Скотт Лотон и Оуэн Типпетт.
Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился в этой игре двумя результативными передачами. Три ассиста также записал на свой счёт форвард «Ред Уингз» Алекс Дебринкэт.
«Детройт» набрал 36 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Флайерз» имеют 40 очков и идут третьими на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 6
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кейн (Ларкин, Дебринкэт) – 04:30 2:0 Кейн (Дебринкэт, Холл) – 08:16 2:1 Бринк (Фараби, Замула) – 09:00 3:1 Спронг (Зайдер, Рэймонд) – 15:05 (pp) 4:1 Комфер (Велено, Рэймонд) – 15:38 5:1 Гостисбер (Кейн, Дебринкэт) – 19:42 5:2 Кутюрье (Санхайм, Замула) – 23:37 5:3 Фрост (Санхайм, Аткинсон) – 24:01 5:4 Хэтэуэй (Лотон, Йорк) – 45:51 5:5 Лотон (Фёрстер, Фараби) – 53:30 5:6 Типпетт (Конечны, Ристолайнен) – 54:53 6:6 Ларкин (Питри, Зайдер) – 55:30 7:6 Рэймонд – 65:00
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