«Филадельфия» ушла с 1:5, но проиграла по буллитам «Детройту». У Замулы две передачи

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (7:6 Б).

Дубль в этой встрече сделал звёздный нападающий хозяев Патрик Кейн. Также у победителей отличились Даниэль Спронг, Джей Ти Комфер, Шейн Гостисбер и Дилан Ларкин.

У «Филадельфии» шайбы забросили Бобби Бринк, Морган Фрост, Гарнет Хэтэуэй, Скотт Лотон и Оуэн Типпетт.

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился в этой игре двумя результативными передачами. Три ассиста также записал на свой счёт форвард «Ред Уингз» Алекс Дебринкэт.

«Детройт» набрал 36 очков и занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Флайерз» имеют 40 очков и идут третьими на Востоке.