Панарин прервал свою серию из 13-ти очковых домашних матчей со старта сезона
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин не отметился в этой встрече результативными действиями.
Таким образом, россиянин прервал свою серию из 13-ти домашних матчей подряд с набранными очками на старте сезона. Панарину не хватило всего двух матчей, чтобы сравняться с рекордом Майка Роджерса 42-летней давности (15 матчей).
Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 43 (17+26) очка в 31 игре.
«Рейнджерс» прервали свою трёхматчевую победную серию, остались с 45 очками, но продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 24 декабря сыграют дома с «Баффало Сэйбрз».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 11:03 1:1 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 43:07 1:2 Кейн (Райан) – 44:17 1:3 Фёгеле (Маклауд, Сеси) – 46:36 1:4 Маклауд (Фёгеле) – 49:52 2:4 Зибанеджад (Лафреньер, Крайдер) – 55:42 (pp) 3:4 Кайлли – 59:59
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