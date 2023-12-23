«Бостон» проиграл третий матч подряд, уступив в гостях «Виннипегу»
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В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (5:1).
У хозяев дубль сделал Нино Нидеррайтер. Также у «Джетс» отличились Джош Моррисси, Габриэль Виларди и Адам Лаури.
В составе «Бостона» единственный гол на счету Брэндона Карло.
«Виннипег» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче канадский коллектив 28 декабря сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс».
«Бостон» потерпел третью неудачу подряд, остался с 44 очками и идёт вторым на Востоке. В ближайшей игре 24 декабря «Брюинз» сразятся в гостях с «Миннесотой Уайлд».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Моррисси (Виларди, Шайфли) – 19:52 2:0 Виларди (Элерс, Шайфли) – 31:17 3:0 Нидеррайтер (Шмидт, Пионк) – 37:41 (pp) 4:0 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 41:25 4:1 Карло – 54:22 5:1 Нидеррайтер (Перфетти) – 59:41 (pp)
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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