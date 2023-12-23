«Бостон» проиграл третий матч подряд, уступив в гостях «Виннипегу»

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (5:1).

У хозяев дубль сделал Нино Нидеррайтер. Также у «Джетс» отличились Джош Моррисси, Габриэль Виларди и Адам Лаури.

В составе «Бостона» единственный гол на счету Брэндона Карло.

«Виннипег» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче канадский коллектив 28 декабря сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс».

«Бостон» потерпел третью неудачу подряд, остался с 44 очками и идёт вторым на Востоке. В ближайшей игре 24 декабря «Брюинз» сразятся в гостях с «Миннесотой Уайлд».

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