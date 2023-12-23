Передача Бедарда не помогла «Чикаго» одержать победу над «Монреалем»

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:5).

Шайбами в составе победителей отметились Митчелл Стивенс, Джош Андерсон, Юрай Слафковски, Ник Судзуки и Дэвид Савар.

У хозяев отличились Райан Донато и Джейсон Дикинсон.

Первый номер драфта НХЛ-2023, форвард «Чикаго» Коннор Бедард записал на свой счёт результативную передачу.

«Канадиенс» набрали 35 очков и занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Блэкхоукс» остались с 21 очком и идут на 15 строчке Запада.

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