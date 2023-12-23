Передача Бедарда не помогла «Чикаго» одержать победу над «Монреалем»
Поделиться
В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:5).
Шайбами в составе победителей отметились Митчелл Стивенс, Джош Андерсон, Юрай Слафковски, Ник Судзуки и Дэвид Савар.
У хозяев отличились Райан Донато и Джейсон Дикинсон.
Первый номер драфта НХЛ-2023, форвард «Чикаго» Коннор Бедард записал на свой счёт результативную передачу.
«Канадиенс» набрали 35 очков и занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Блэкхоукс» остались с 21 очком и идут на 15 строчке Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Донато (Бедард, Филлипс) – 16:56 2:0 Дикинсон (Блэквелл, Кревьер) – 23:43 2:1 Стивенс (Мэтисон, Савар) – 24:20 2:2 Андерсон (Монахан, Эванс) – 35:02 2:3 Слафковски (Судзуки, Юлёнен) – 37:33 2:4 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 53:11 2:5 Савар – 58:04
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 23 декабря 2023
-
07:23
-
07:05
-
06:44
-
06:22
-
06:21
-
06:11
-
06:01
-
05:23
-
05:10
-
04:57
-
03:50
-
01:00
- 22 декабря 2023
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:15
-
23:00
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
22:05
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:00
-
20:48
-
20:34
-
20:26
-
20:12
-
19:56
Партнерский контент