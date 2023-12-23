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Передача Бедарда не помогла «Чикаго» одержать победу над «Монреалем»

Передача Бедарда не помогла «Чикаго» одержать победу над «Монреалем»
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (2:5).

Шайбами в составе победителей отметились Митчелл Стивенс, Джош Андерсон, Юрай Слафковски, Ник Судзуки и Дэвид Савар.

У хозяев отличились Райан Донато и Джейсон Дикинсон.

Первый номер драфта НХЛ-2023, форвард «Чикаго» Коннор Бедард записал на свой счёт результативную передачу.

«Канадиенс» набрали 35 очков и занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Блэкхоукс» остались с 21 очком и идут на 15 строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Донато (Бедард, Филлипс) – 16:56     2:0 Дикинсон (Блэквелл, Кревьер) – 23:43     2:1 Стивенс (Мэтисон, Савар) – 24:20     2:2 Андерсон (Монахан, Эванс) – 35:02     2:3 Слафковски (Судзуки, Юлёнен) – 37:33     2:4 Судзуки (Кофилд, Слафковски) – 53:11     2:5 Савар – 58:04    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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