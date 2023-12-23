Лавиолетт: в третьем периоде мы перестали прессинговать, а такая игра всё убивает

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).
«Я думаю, сегодня весь вечер нам не хватало энергии. Мы не создали много моментов во втором периоде, и это сказалось в третьем. Куик сделал несколько невероятных сейвов во втором периоде, что помогло частично скрыть это.
На протяжении всей игры у нас не было тех эмоций, которые нам были нужны. Когда мы перестали играть в прессинг, наша игра рассыпалась, мы начали терять шайбу, а такая игра всё убивает, и они смогли очень быстро догнать нас", — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» прервали свою трёхматчевую победную серию, остались с 45 очками, но продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.
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