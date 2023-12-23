Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт: в третьем периоде мы перестали прессинговать, а такая игра всё убивает

Лавиолетт: в третьем периоде мы перестали прессинговать, а такая игра всё убивает
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

«Я думаю, сегодня весь вечер нам не хватало энергии. Мы не создали много моментов во втором периоде, и это сказалось в третьем. Куик сделал несколько невероятных сейвов во втором периоде, что помогло частично скрыть это.

На протяжении всей игры у нас не было тех эмоций, которые нам были нужны. Когда мы перестали играть в прессинг, наша игра рассыпалась, мы начали терять шайбу, а такая игра всё убивает, и они смогли очень быстро догнать нас", — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» прервали свою трёхматчевую победную серию, остались с 45 очками, но продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 11:03     1:1 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 43:07     1:2 Кейн (Райан) – 44:17     1:3 Фёгеле (Маклауд, Сеси) – 46:36     1:4 Маклауд (Фёгеле) – 49:52     2:4 Зибанеджад (Лафреньер, Крайдер) – 55:42 (pp)     3:4 Кайлли – 59:59    
Материалы по теме
Панарин прервал свою серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android