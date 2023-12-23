Плющев: будет печально, когда мы встретимся с тем, кто не заморочен какими-то лозунгами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о слабой подготовке российских хоккеистов в школах и сравнил игру защитников в КХЛ и НХЛ.

«Все идёт из школьной системы. Что наши защитники не очень соответствуют международному уровню – это однозначно! Вот опять обращаемся к примеру НХЛ. Игроки обороны там просто восторг: действуют очень агрессивно, есть движение, владение коньками, броски, уверенная работа на «синей линии». А у нас ребята практически находятся в статическом положении.

Будет очень печально, когда мы встретимся лоб в лоб с соперником, который спокойно делает выводы и идёт вперёд, не заморочен какими-то лозунгами или прожектами, просто очень серьёзно повышает уровень. Посмотрите по составам команд НХЛ. Защитники под два метра, нападающие не намного ниже. Так летят, что этих слонов просто не остановить!» — сказал Плющев в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.

Ранее Владимир Плющев высказался о проблеме подготовки молодых хоккеистов в России и сравнил количество игроков из России, Финляндии и Швеции в Национальной хоккейной лиге.