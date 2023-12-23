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«В это может верить тот, кто верит в чудеса». Петухов — о шансах «Барыса» на плей-офф

«В это может верить тот, кто верит в чудеса». Петухов — о шансах «Барыса» на плей-офф
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Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов оценил шансы «Барыса» попасть в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Судя по последнему заявлению и. о. главного тренера Олега Болякина, он хочет попасть в плей-офф. Дай бог, чтобы он смог это сделать. Но я в это не верю. В это может верить тот, кто верит в чудеса. В нынешнем состоянии, всё равно команде придётся набирать обороты, строить игру. Но в этом сезоне я уже ничего не жду», — сказал Петухов в интервью Sports.kz.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сыграл 42 матча, в которых набрал 31 результативный балл и находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече казахстанский клуб сыграет в Астане с ХК «Сочи» сегодня, 21 декабря в 14:00 мск.

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