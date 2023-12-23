Легендарный хоккеист «Нью-Джерси» высказался об игре Овечкина в нынешнем сезоне

Легендарный экс-хоккеист «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, но у него всё ещё есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам.

Александр теряет в скорости, и ему придётся корректировать свою игру, поэтому вся команда должна измениться. Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.

Напомним, накануне Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф, вместе взятых) после Гретцки (1016).