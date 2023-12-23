21-летний нападающий минского «Динамо» может пропустить остаток сезона

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после гостевого поражения от «Спартака» (2:4) высказался о травме нападающего клуба Виталия Пинчука.

«Насколько серьёзна потеря Виталия Пинчука? Он у нас первый центральный. Ни для кого не секрет, центральная ось очень важна. В этом у нас есть проблемы. Срок восстановления месяц? Не знаю, может и сезон пропустит. Пока не могу сказать», — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского клуба.

21-летний форвард в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко с показателем полезности «+2». В следующем матче минчане сыграют в гостях с подмосковным «Витязем». Игра состоится 24 декабря в 14:00 мск.