Плющев: в НХЛ Никишину в лучшем случае светит третье-четвёртое звено

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев дал оценку игре защитника СКА Александра Никишина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«У Никишина хорошие данные, но могу сказать, что в прошлых сезонах он играл гораздо увереннее в своей зоне. Допускает некоторые ошибки, которые не должны соответствовать его рейтингу. По своим данным, в перспективе, он может быть интересен для энхаэловского клуба, той же „Каролины“. Но я иногда смотрю матчи НХЛ и вижу, как там играют защитники. Исходя из этого, Никишину в лучшем случае светит третье-четвёртое звено. Армеец иногда безбашенно летит вперёд, по крайней мере, в чемпионате видел много голов, которые забивались из-под него и в присутствии его. Поэтому бросается в глаза, что парень немножко сдал, посчитал, видимо, что всего достиг. А это плохо!», — сказал Плющев в интервью изданию «Спорт уик-энд».

В регулярке КХЛ нынешнего сезона 22-летний Никишин сыграл 41 встречу, где забросил 10 шайб и отдал 21 результативную передачу, записав на свой счёт в общей сложности 30 очков.

В следующей матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 23 декабря. После 41 сыгранной встречи армейский клуб набрал 55 результативных баллов и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.