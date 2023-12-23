The Athletic назвал шансы «Вашингтона» выйти в финал Кубка Стэнли — 2024

Североамериканский портал The Athletic в преддверии рождественской паузы в Национальной хоккейной лиге рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на остаток сезона и плей-офф.

Так журналисты сайты считают, что подопечные Спенсера Карбери по окончании регулярного чемпионата наберут 89 очков. Шансы на выход в плей-офф для «Вашингтона» оцениваются в 29%, на выход в финал конференции — в 2%, на выход в финал Кубка Стэнли — в 1%.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон Кэпиталз» провёл 30 встреч, в которых одержал 17 побед. Набрав 38 результативных баллов, «столичные» находятся на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 декабря в 3:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2