Д. Фёдоров: раньше хоккеистам частенько мешала развиваться бутылка, а сейчас — гаджеты

Тренер «Чайки» Дмитрий Фёдоров высказался о главных проблемах в молодёжном хоккее.

«Без крика в молодёжном хоккее, наверное, невозможно. Но мы не унижаем игроков и стараемся работать на убеждении, на словесном поощрении. Лично я больше хвалю, чем критикую.

Хотел бы отметить, что у нас не было ни одной истории, связанной с алкоголем и сигаретами. Сейчас нарушения дисциплины такие: кто-то съел чипсы, сладкую газировку выпил, завис в гаджетах после полуночи. Раньше хоккеистам частенько мешала развиваться бутылка, а сейчас — гаджеты, социальные сети. Это приводит к потере концентрации и эмоциональному опустошению», — сказал Фёдоров в интервью «РБ Спорт».

Нижегородская «Чайка» в нынешнем сезоне Молодёжной хоккейной лиги провела 31 встречу, в которых одержала 19 побед. С 41 очком в активе подопечные Алексея Исакова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции. В следующей встрече «Чайка» сыграет в Уфе с местным «Толпаром» 24 декабря.