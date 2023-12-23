Защитник «Автомобилиста» выбыл на долгий срок из-за операции

Защитник «Автомобилиста» Максим Осипов выбыл из строя на долгий срок — в понедельник ему предстоит операция, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Также сообщается, что возвращение игрока обороны команды Дениса Баранцева ожидается в первой половине января.

30-летний Максим Осипов в нынешнем сезоне провёл 38 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 556 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков.

Напомним, в следующем матче «Автомобилист» 24 декабря сыграет в Тольятти с местной «Ладой». Подопечные Николая Заварухина набрали 49 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.