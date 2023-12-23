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Вратарь «Ак Барса» Билялов был заменён после трёх пропущенных шайб от «Сибири»

В эти минуты в Новосибирске проходит матч Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимает «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

В середине второй двадцатиминутки новосибирский клуб отправил третью шайбу в ворота вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова, после чего голкипера заменили на Амира Мифтахова. Шайбами в ворота казанского клуба отметились Никита Ефремов, Павел Гоголев и Илья Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.