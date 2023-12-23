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ЦСКА выпустил Федотова в старте на матч с «Локомотивом», он пропустил шесть шайб от СКА

ЦСКА выпустил Федотова в старте на матч с «Локомотивом», он пропустил шесть шайб от СКА
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Стали известны стартовые составы ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится сегодня, в субботу, 23 декабря, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало матча – в 17:00 мск.

Примечательно, что защищать ворота армейцев будет вновь 27-летний российский голкипер Иван Федотов, который в прошлой игре с санкт-петербургским СКА (2:6) пропустил шесть шайб. В нынешнем сезоне Федотов принял участие в 24 матчах за ЦСКА, в которых отразил 91,2% бросков, пропуская в среднем 2,27 шайбы за игру.

Стартовый состав ЦСКА.

Стартовый состав ЦСКА.

Фото: Телеграм-канал ЦСКА.

Стартовый состав «Локомотива».

Стартовый состав «Локомотива».

Фото: Телеграм-канал «Локомотива».

Напомним, ярославский «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 40 матчах. Армейцы под руководством Сергея Фёдорова идут шестыми с 46 очками.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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