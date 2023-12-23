ЦСКА выпустил Федотова в старте на матч с «Локомотивом», он пропустил шесть шайб от СКА

Стали известны стартовые составы ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится сегодня, в субботу, 23 декабря, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало матча – в 17:00 мск.

Примечательно, что защищать ворота армейцев будет вновь 27-летний российский голкипер Иван Федотов, который в прошлой игре с санкт-петербургским СКА (2:6) пропустил шесть шайб. В нынешнем сезоне Федотов принял участие в 24 матчах за ЦСКА, в которых отразил 91,2% бросков, пропуская в среднем 2,27 шайбы за игру.

Стартовый состав ЦСКА. Фото: Телеграм-канал ЦСКА.

Стартовый состав «Локомотива». Фото: Телеграм-канал «Локомотива».

Напомним, ярославский «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 40 матчах. Армейцы под руководством Сергея Фёдорова идут шестыми с 46 очками.