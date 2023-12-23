Дэйли — о возможном участии игроков НХЛ на Олимпиаде: работа ещё продолжается

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о работе с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) и Международным олимпийским комитетом (МОК) о возможности выступлений игроков НХЛ на зимних Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

«У нас была хорошая встреча. Работа ещё продолжается», — цитирует Дэйли The Athletic.

Как отмечает всё тот же The Athletic, ожидается, что на январь будет запланировано больше звонков и встреч. Речь будет идти о страховании контрактов игроков НХЛ, дорожных расходах и размещении семей игроков. И, конечно, лиге нужны гарантии того, что сама арена в Милане была построена вовремя, как подчеркнул ранее в этом месяце комиссар НХЛ Гэри Беттмэн на заседании Совета управляющих в Сиэтле.