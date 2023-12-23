«Получалось больше, чем в предыдущих играх». Наставник «Сочи» — после 7-го поражения кряду

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 ОТ), в которой его подопечные потерпели седьмое поражение кряду.

«Если взять в целом, то обоюдоострый хоккей сегодня был, две команды создавали моменты. У нас получалось больше, чем в предыдущих играх, но в овертайме ошибка частного характера, скажем так, привела к голу в наши ворота. А так, в принципе, была видна команда, сражались и, естественно, хотели победить. Отмечу нашего вратаря Максима Третьяка, который держал нас в игре.

Всего минуты штрафа у нашей команды? Если бы мы забили за это время больше, тогда он действительно помог бы нам. Но один раз только реализовали большинство – будем работать.

Состояние Мичкова? Вышел на лёд, катается. Прилетим, узнаем у врачей о его состоянии более конкретную информацию.

Что с Антоном Сагадеевым? Он по семейным обстоятельствам уехал из Омска в Сочи, сюда не прилетел», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.