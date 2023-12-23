Журналисты Daily FaceOff назвали главных претендентов на победу в Кубке Стэнли

Североамериканский портал Daily FaceOff решил провести опрос среди журналистов, попросив их назвать своих команд-фаворитов Кубка Стэнли после одной трети сыгранных матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Так, два из пяти журналистов отдали своё предпочтение «Нью-Йорк Рейнджерс». По их мнению, команда наконец-то смогла найти необходимый баланс, а игра 37-летнего американца Джонатана Куика позволит российскому голкиперу Игорю Шестёркину получить необходимый отдых между матчами и подойти к плей-офф в оптимальном состоянии.

Выбор остальных трёх журналистов оказался иным – в качестве фаворитов они назвали действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс», а также «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз».