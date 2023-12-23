Никита Гусев продлил свою результативную серию до 11 матчей

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:2, идёт 3-й период) продлил свою результативную серию до 11 матчей.

Гусев записал на свой счёт голевую передачу в моменте со вторым взятием ворот «Нефтехимика» во втором периоде встречи. Он помог отличиться нападающему бело-голубых Павлу Кудрявцеву.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Результативная серия Гусева началась ещё месяц назад – 21 ноября в матче с «Ак Барсом» (4:1), где он записал на свой счёт результативный пас. С тех пор он набрал 17 (4+13) очков. Всего в нынешнем сезоне Никита проводит 43-й матч, в которых он набрал 52 (15+37) очка при показателе полезности «+3».