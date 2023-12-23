«Динамо» одержало четвёртую победу кряду, обыграв на выезде «Нефтехимик»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Уже в середине первого периода хоккеисты «Нефтехимика» вели с преимуществом в две шайбы, отличиться удалось нападающим Никите Сетдикову и Андрею Белозёрову. Одну шайбу гости отыграли также в первом игровом отрезке благодаря точному броску Дмитрия Рашевского, а во втором периоде Павел Кудрявцев восстановил равновесие в счёте – 2:2, а нападающий бело-голубых Никита Гусев записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему продлил результативную серию до 11 игр. На последней минуте овертайма победу «Динамо» принёс гол нападающего Даниила Пыленкова.

Московское «Динамо», набрав 62 очка в 43 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, а «Нефтехимик» (39) – 10-й на Востоке.