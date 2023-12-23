Экс-футболист «Спартака» Егор Титов назвал два главных разочарования в текущем сезоне КХЛ

Известный в прошлом футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался об игре одноимённого хоккейного клуба в текущем сезоне КХЛ, а также назвал клубы, которые его разочаровали.

«Это открытие не только для меня, но и для всех! Хоккейный «Спартак» радует и удивляет своим выступлением в КХЛ в этом году. Открытия со знаком минус — это СКА и ЦСКА. Когда они игр 20-25 не могли найти свой хоккей. Все удивлялись их поражениям!

А «Спартак» как взял этот темп, так и не останавливается! Мы видим, с каким удовольствием играет команда, какая у них раздевалка. Мне нравится, как все хоккеисты настроены, как они общаются, как передают наш гладиаторский шлем друг другу. Видно, что есть команда, есть эмоции! Не помню, кто сказал, но фраза звучала так: «Ребята, двигаемся к кубку»! Не первое место в регулярном чемпионате, а именно к Кубку Гагарина. Это очень обнадёживает», — приводит слова Титова Legalbet.