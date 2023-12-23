«Каждым моментом надо наслаждаться». Видео речи Ларионова после победы «Торпедо» над СКА

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» на клубном YouTube-канале опубликовало видео из раздевалки команды после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над санкт-петербургским СКА (3:1).

«Молодчики, ребят! Всех с победой! Характер, воля и коллективизм – это то, что определяет чемпиона. Молодчики, красавцы, с победой, мы пока не чемпионы, но каждой игрой и моментом надо наслаждаться. Это момент, который вы заслужили сами», — сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в раздевалке команды.

Видео доступно на YouTube-канале «Торпедо».

Напомним, что после этой победы нижегородцы сравнялись по набранным очкам со СКА – команды делят четвёртое место на Западе. В активе обеих команд по 55 очков. Однако по дополнительным показателям подопечные Игоря Ларионова всё же обходят команду Романа Ротенберга.