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Р. Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: допустили три ошибки, за это нас соперник наказал

Р. Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: допустили три ошибки, за это нас соперник наказал
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги выездной встречи с нижегородским «Торпедо» (1:3).

«Обе команды показали яркий хоккей, думаю, болельщикам он понравился. Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций, интересный хоккей. Мы допустили три ошибки – за это нас соперник наказал. Втроём, можно конечно, в хоккее, но сложно, за это нас соперник наказал. Поэтому делаем выводы и готовимся к следующей игре», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале «Торпедо».

Отметим, что по окончании пресс-конференции ни один из присутствующих журналистов не задал вопросов Роману Ротенбергу.

После этой домашней победы нижегородцы сравнялись по набранным очкам со СКА – команды делят четвёртое место на Западе. В активе обеих команд по 55 очков. Однако по дополнительным показателям подопечные Игоря Ларионова всё же обходят команду Романа Ротенберга.

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