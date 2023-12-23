«Каждая игра для нас теперь очень важна». Фёдоров — после поражения ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал результат выездной встречи с ярославским «Локомотивом», в которой армейцы уступили в овертайме со счётом 1:2.

«Локомотив» с победой. Хорошая, плотная игра. Все игры до гола с хорошим организованным соперником. Мы сегодня играли по-другому, для нас это важно, потому что последние две игры провели не лучшим образом. Благодарю ребят за самоотдачу и ту искорку, которую искали на протяжении нескольких игр. Не тот результат, на который мы рассчитывали. Будем исправлять ситуацию, каждая игра для нас теперь очень важна.

Почему не стал убирать вратаря в овертайме? Сразу сказали ребятам, что играем «3х3», посмотрим, что можем сделать в такой расстановке.

Было не слишком много командных взаимодействий в игре? Не соглашусь с вами. Мы достаточно много играли с шайбой. Может, не всегда получалось в зоне, по понятным причинам, потому что «Локомотив» здорово играет в обороне. У нас в зоне атаки было не так много моментов. Пока молчит наше большинство, а «5х5» игра, как уже сказал, до гола», — сказал Фёдоров на пресс-конференции, опубликованной пресс-службой «Локомотива» на официальном сайте клуба.