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Ларионов: не думаю, что «Торпедо» выглядит хуже, несмотря на эти вопросы по поводу бюджета

Ларионов: не думаю, что «Торпедо» выглядит хуже, несмотря на эти вопросы по поводу бюджета
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о тактике команды на прошедший матч регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (3:1).

«Торпедо» сыграло от обороны? Здесь, наверное, целый комплекс ответов на ваш вопрос, потому что, естественно, ты ожидаешь чего-то от команды, которая находится на ходу. Мы об этом знали. Ребятам, конечно же, говорили: «Ты не должен рисовать устрашающую картину, потому что любой соперник — это те же люди». Я не думаю, что наши люди выглядят хуже, несмотря на эти вопросы в сторону бюджета, комплектования команды, длины скамейки и так далее. Для нас важно было сыграть правильно, хотя, естественно, в начале матча мы немножко не успевали в плане решений, которых мы требовали от ребят. Против быстрой команды должна быть быстрая мысль, быстрая голова, быстрые решения. Мы немножко в этом плане не сделали всё, что хотели, но в целом мы не давали сопернику явных моментов, как было в предыдущих матчах или в предыдущем сезоне, когда сами дарили моменты, которые не должны были дарить. Компактность игры, действия Гуски, который сегодня отыграл выдающийся матч, надёжность защитников и помощь им от нападающих — это то, что определило результат», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

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